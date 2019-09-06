Сергиев Посад, Московская область, , 16:07 — REGNUM В поселке Новая Шурма Московской области продолжается работа по расчистке завалов на месте обрушения здания заброшенного детского лагеря. Как сообщает 6 сентября ГУ МЧС России по Московской области, специалисты расчищают проход к основному месту завала.

На данный момент завершен демонтаж нависших конструкций. От фасада здания убрано 130 куб. м обломков. На месте работают 157 человек и 47 единиц спецтехники. Для подъема и погружения в навесные тележки обрушенных конструкций используют два автокрана.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в поселке Новая Шурма Московской области 5 сентября, во время проведения работ по демонтажу пятиэтажного здания бывшего детского лагеря произошло частичное его обрушение. По предварительным данным, на месте обрушения под завалами могли оказаться трое рабочих.

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