Курган, , 15:52 — REGNUM В Курганской области мужчина прикинулся умершим, чтобы получить страховые выплаты на сумму более 4,5 млн рублей. В мистификации ему помогала гражданская супруга. Оба приговорены к лишению свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Установлено, что мужчина застраховал свою жизнь в нескольких компаниях. Затем он «пропал». Гражданская супруга заявила в полицию о его исчезновении. Далее женщина обратилась в суд за разрешением о признании мужа умершим. Ей полагались страховые выплаты на сумму более 4,5 млн рублей.

Но довести до конца задуманное не удалось — мужчину обнаружили живым сотрудники полиции.

Курганский городской суд вынес 6 сентября незадачливым супругам обвинительный приговор по ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и ч.ч. 2, 3 ст. 159.5 УК РФ («Покушение на мошенничество в сфере страхования в значительном и крупном размерах»). мужчина приговорён к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, женщина — к трём годам.

Приговор суда в законную силу не вступил.