Брянск, , 15:44 — REGNUM Главного инженера АО «Брянскавтодор» задержали в Брянске. Его подозревают в мошенничестве при ремонте и строительстве автомобильных дорог. Причинённый ущерб может составить более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

По версии следствия, подозреваемый заключил контракт со сторонней организацией и при этом существенно завысил стоимость приобретаемых материалов, ремонтных и строительных и работ. По данным телеканала «Городской», подозреваемый находится под стражей.

Расследование дела продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды противозаконной деятельности фигуранта.