Брянск, 6 сентября 2019, 15:44 — REGNUM Главного инженера АО «Брянскавтодор» задержали в Брянске. Его подозревают в мошенничестве при ремонте и строительстве автомобильных дорог. Причинённый ущерб может составить более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального УМВД.
По версии следствия, подозреваемый заключил контракт со сторонней организацией и при этом существенно завысил стоимость приобретаемых материалов, ремонтных и строительных и работ. По данным телеканала «Городской», подозреваемый находится под стражей.
Расследование дела продолжается. Устанавливаются дополнительные эпизоды противозаконной деятельности фигуранта.