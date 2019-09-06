Абдулино, Оренбургская область, , 15:40 — REGNUM В Оренбургской области следователи выясняют причины смерти 10-летней школьницы. Трагедия произошла в одном из домов города Абдулино, сообщает областное управление СКР.

Тело девочки нашли утром. На нём обнаружены признаки насильственной смерти.

На место срочно выехали полицейские, сотрудники СКР, криминалисты. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 105 УК России.

Причину смерти ребёнка поможет узнать судебно-медицинская экспертиза, которая уже назначена.