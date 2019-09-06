Северобайкальск, Бурятия, , 15:17 — REGNUM В городе Северобайкальск в Бурятии за неделю второй раз осквернили военный памятник на Поклонной горе, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. В конце августа неизвестные разрисовали мемориал непристойными рисунками и нецензурными выражениями.

Однако едва городские коммунальщики приступили к очистке памятника, случилось новое ЧП. Как сообщает портал «Мой Северобайкальск», 1 сентября местные жители увидели на Поклонной горе развороченные скамейки и вырванные урны.

Для борьбы с участившимися случаями вандализма власти города планируют установить здесь камеру видеонаблюдения. Кроме того, они призвали родителей напоминать детям и подросткам правила поведения в общественных местах и своим поведением подавать положительный пример. Правоохранители называют парк, где стоит мемориал, проблемным.

Как сообщало ИА REGNUM, после первого происшествия вандалы были найдены. Ими оказались двое подростков в возрасте 11 и 12 лет, один из которых — житель Иркутской области.

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