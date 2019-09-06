Москва, , 15:18 — REGNUM Российский президент Владимир Путин проинформирован о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову. Об этом сообщил 6 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путину доложено о нападении на Памфилову, подтвердил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября в дом Памфиловой в подмосковном посёлке пробрался злоумышленник и несколько раз ударил главу ЦИК элетрошокером. Возбуждено уголовное дело, СКР в качестве одной из версий рассматривает профессиональную деятельность потерпевшей, также не исключена попытка ограбления.

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