Донецк, 6 сентября 2019, 15:15 — REGNUM Село Роза, расположенное на юге ДНР, осталось без электричества, сообщило 6 сентября «Донецкое агентство новостей».
Отмечается, что ремонтные работы провести пока что не представляется возможным, поскольку населённый пункт всё ещё обстреливают боевики ВСУ. Коммунальные службы готовы приступить к ремонту при первой же возможности.
Напомним, ранее в результате украинского обстрела была ранена мирная жительница ДНР 1957 года рождения.
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