Москва, , 15:11 — REGNUM Нападение на дом председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой из-за её профессиональной деятельности является одной из версий преступления. Об этом заявила 6 сентября официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По её словам, следователи тщательно проверят все возможные версии, установят мотив нападения и цель. Обстоятельства нападения и причастные к нему лица устанавливаются. С учетом резонанса преступления и сферы деятельности потерпевшей расследование разбойного нападения на дом главы ЦИК передано в центральный аппарат СК России, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 сентября злоумышленник забрался в дом Памфиловой в Московской области и несколько раз ударил её электрошокером. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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