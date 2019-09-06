Тулун, Иркутская область, , 14:57 — REGNUM В пострадавшем от мощнейшего наводнения иркутском городе Тулуне будут построено новое современное здание станции по борьбе с болезнями животных. Располагаться оно будет вне зоны затопления, сообщил сегодня, 6 сентября, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, слова которого цитирует официальный сайт региона.

Губернатор Приангарья Сергей Левченко держит на руках щенка Правительство Иркутской области

Поясняя необходимость данного решения, глава Приангарья отметил, что после наводнения работникам ветеринарной станции было дано поручение по отлову и содержанию животных и только на территории Тулуна — ветслужба отловила более 400 собак.

«Вы понимаете, что, не сделав эту работу, ситуация в городе была бы совершенной другой», — подчеркнул Сергей Левченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года после проливных дождей. Реки вышли из берегов, подтопив более 100 населённых пунктов. В конце июля ситуация повторилась. Наиболее пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

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