Первоуральск, Свердловская область, , 15:03 — REGNUM В Свердловской области глава Первоуральска подписал постановление о начале подключения к теплоснабжению социальных объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Теплоснабжающие организации с 3 сентября должны начать подавать тепло в учреждения образования и здравоохранения. Подключение будет осуществляться по заявкам. Также в мэрии Первоуральска уточнили, что жилые дома в городе будут подключаться к теплоснабжению с 16 сентября.

Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге может также начаться в середине месяца. Ранее в мэрии города сообщили, что подача тепла в батареи жилых домов и организаций может стартовать 15 сентября.

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