Алма-Ата, Казахстан, , 14:48 — REGNUM Спасатели локализовали крупный пожар на складе в Алатауском районе Алма-Аты, сообщил 6 сентября официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Нурсултан Нурахметов, сообщает издание Informburo.

Отмечается, что возгорание произошло в 13 часов 45 минут (10:45 мск) на складе по хранению метало-пластиковых изделий между двумя рынками. В тушении пожара задействовано 43 человека и 12 единиц пожарной техники. Кроме того, для ликвидации возгорания привлекли два вертолета. Общая площадь возгорания составила 2,2 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2018 года пожарные ликвидировали крупный пожар на территории рынка «Дарабоз» в селе Узынагаш Джамбульского района Алма-Атинской области Казахстана.

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