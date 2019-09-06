Волгоград, , 14:27 — REGNUM Житель Волгограда, занимающийся частным извозом, пропал во время поездки с клиентами в Республику Калмыкию. Сгоревшую машину и тело мужчины с многочисленными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере его смерти, обнаружили на территории Целинного района соседнего региона. В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту убийства, сообщили 6 сентября в пресс-службе ведомства.

Заявление о безвестном исчезновении 37-летнего мужчины поступило к следователям 3 сентября 2019 года. Правоохранители проверили информацию о том, что таксист на личном автомобиле уехал с клиентами в Элисту. Поисковые мероприятия проводили сотрудники двух регионов. На территории Целинного района в трёх километрах от автодороги «Волгоград — Элиста» полицейские обнаружили сгоревшую машину потерпевшего, а ещё в 15 километрах от неё — тело мужчины.

«В настоящее время силами следственных органов СК России и оперативных служб МВД двух субъектов предпринимаются меры к установлению всех обстоятельств совершённого особо тяжкого преступления, а также изобличению лиц, причастных к убийству», — уточнили в СК РФ по Волгоградской области.