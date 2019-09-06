Казань, , 14:26 — REGNUM В Казани на улице Карла Маркса во время движения загорелся двигатель автобуса, в котором находилось 40 пассажиров. Об этом сообщает Ассоциация автотранспортных предприятий Татарии.

Автобус принадлежит ПАТП-2. По данным транспортной компании, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке.

Водитель предприятия Владислав Стрюков, который работает с апреля текущего года, заметил возгорание в зеркале. Молниеносно остановив автобус, вместе с кондуктором водитель высадил пассажиров, после чего немедленно приступил к тушению пожара.

Отмечается, что проблем с эвакуацией пассажиров не было, граждане вели спокойно и помощь никому не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне грузовик в Казани совершил наезд на пятерых пешеходов. Грузовик Hyundai, двигаясь на большой скорости, выехал на тротуар, где сбил людей, торговавших на местном рынке. Все пострадавшие были оставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы с травмами различной степени тяжести.