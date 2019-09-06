Уфа, , 14:38 — REGNUM Бывшие сотрудники УФСИН, подозреваемые в вымогательстве денег у заключенных, предстанут перед судом в Уфе. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Башкирия.

По версии следствия, обвиняемый, занимавший должность начальника исправительной колонии, через своих подчиненных нашел банковский счет, который не зарегистрирован на сотрудников исправительного учреждения, куда зачислялись незаконно полученные деньги.

Следователи выяснили, что в 2016 году подозреваемый потребовал от одного из заключенных перечислить сначала 20 тыс. рублей, а потом еще 110 тыс. рублей, пригрозив, что в противном случае он запретит длительные свидания с родственниками и привлечет последнего к ответственности за нарушения дисциплины. В пресс-службе ведомства добавили, что от другого заключенного подозреваемый получил взятку в размере 15 тыс. рублей за длительное свидание с девушкой, которая не является его супругой или родственницей.

Кроме этого, по данным следствия, пообещав условно-досрочное освобождение, начальник колонии предложил другому заключенному приобрести два компьютера, двери, окна и строительные материалы для ремонта помещений колонии, а также перечислить 22 тыс. рублей на его счет.

«При этом, за произведенный ремонт начальник колонии совместно с инспектором отдела безопасности получили под отчет денежные средства в размере 75 тыс. рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Свою вину в ходе следствия обвиняемый не признал.

В настоящее время уголовное дело по признакам преступления по нескольким статьям уголовного кодекса передано в суд.