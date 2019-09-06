Киев, , 14:26 — REGNUM В Киеве между двумя пассажирами троллейбуса возник конфликт, в результате которого одна из сторон применила пистолет, сообщили 6 сентября в пресс-службе национальной полиции Киева.

На ближайшей остановке злоумышленник вышел из троллейбуса, но его догнал другой пассажир троллейбуса. В его сторону были сделаны три выстрела, после чего неизвестный скрылся.

Пострадавшие мужчины 28 и 43 лет госпитализированы с огнестрельными ранениями. Их жизни ничто не угрожает.

Полиция квалифицировала произошедшее как хулиганство. Злоумышленника разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг идею легализации на Украине огнестрельного оружия.

Читайте также: Зеленский назвал преждевременной идею легализации оружия на Украине