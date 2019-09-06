Екатеринбург, 6 сентября 2019, 14:17 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемые в изнасиловании 22-летней гражданки сотрудники патрульно-постовой службы городского управления МВД уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Как сообщало ИА REGNUM, также по итогам служебной проверки 17 сотрудников гарнизона полиции получили строгие дисциплинарные взыскания.
Напомним, что преступление произошло 18 августа в Екатеринбурге. По версии следствия трое сотрудников полиции изнасиловали 22-летнюю гражданку. Это произошло в служебной машине.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент стал причиной проверочных мероприятий, которые провели сотрудники внутренней безопасности МВД России, прибывшие из Москвы в Екатеринбург.
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