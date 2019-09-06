Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемые в изнасиловании 22-летней гражданки сотрудники патрульно-постовой службы городского управления МВД уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Они уволены из полиции по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД, и будут, в случае подтверждения их вины в судебном порядке, привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности», — отметил полковник Валерий Горелых.

Как сообщало ИА REGNUM, также по итогам служебной проверки 17 сотрудников гарнизона полиции получили строгие дисциплинарные взыскания.

Напомним, что преступление произошло 18 августа в Екатеринбурге. По версии следствия трое сотрудников полиции изнасиловали 22-летнюю гражданку. Это произошло в служебной машине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Инцидент стал причиной проверочных мероприятий, которые провели сотрудники внутренней безопасности МВД России, прибывшие из Москвы в Екатеринбург.

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