Сеул, , 14:18 — REGNUM В Южной Корее из-за надвигающегося тайфуна «Линлин» отменили 63 рейса (включая транзитные) в аэропортах страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Airports Corporation.

По их словам, в стране отменили 44 внутренних и 19 международных рейсов. В частности, тридцать шесть авиарейсов было отменено в аэропорту «Чеджу», тринадцать рейсов в аэропорту «Кимпхо», четыре рейса в аэропорту «Чхонджу», три рейса в аэропорту «Кимхэ», один рейс в аэропорту Инчхон.

Известно, что в преддверии тайфуна в каждом аэропорту оборудуют зоны ожидания, а также создадут группу реагирования на чрезвычайные ситуации.