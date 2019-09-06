Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:50 — REGNUM В алтайском городе Камне-на-Оби — родине прославленного режиссёра Ивана Пырьева — так и не смогли справиться с зарослями конопли, растущей прямо на центральных улицах. Судя по новому сообщению газеты «Каменске известия», накануне вечером, 5 сентября, сборщика этого запрещённого наркотического растения, осуществлявшего заготовку каннабиса, правоохранители задержали на ул. Пушкина.

В Камне-на-Оби сборщика конопли задержали прямо в центре города Цитата с сайта «Каменские известия»

Вероятно, своё оправдание директор МУП «Горпарк» Николй Попков заявил журналистам, что договор на скос дикорастущей конопли уже заключен.

«Сумма договора составляет 20 тысяч рублей. Как только от администрации Каменского района поступит заявка, работа по скосу дурман-травы в Камне-на-Оби начнется», — заявил коммунальщик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце мая Камаль-на-Оби вновь оказался в центре скандала с дикорастущей коноплёй, которой засеяли клумбу возле памятника Ленину. В ходе разбирательств выяснилось, что работы на средства проекта единороссов «Комфортная среда» осуществляла одна из подрядных организаций. При этом никто из подрядчиков так и не смог пояснить, почему вместо газонной травы там выросла конопля.

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