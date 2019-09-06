Асбест, Свердловская область, , 13:46 — REGNUM На Урале сотрудник Росгвардии по горячим следам задержал вооружённого грабителя, напавшего на салон сотовой связи в Асбесте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

В пресс-службе уточнили, что офицер вневедомственной охраны получив ориентировку на подозреваемого, переоделся в гражданскую одежду, чтобы не спугнуть злоумышленника, и отправился по дворам. Там он заметил подозрительного человека, попадающего под описание. Росгвардеец вызвал подмогу и проследил за гражданином, после чего подозреваемый был задержан.

Отметим, что дерзкое нападение на салон сотовой связи в Асбесте произошло 5 сентября, и попало на камеры установленные в помещении. Ворвавшийся в салон мужчина схватил девушку-продавца за волосы и заставил отдать ему телефон с витрины, угрожая при этом ножом.