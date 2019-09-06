Шадринск, Курганская область, , 13:39 — REGNUM В курганском городе Шадринске полицейские задержали жительницу Краснодара, которая выдавала смесь муки и сахара за мёд. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Курганской области.

Предварительно установлено, что 45-летняя жительница южного региона под видом мёда продавала пожилым зауральцам продукт, в состав которого входили сахар, мука и ароматизаторы. Во время обыска в её съёмной квартире полицейскими была обнаружена банка с веществом и крупная сумма денег.

По факту против женщины было возбуждено уголовное дело по частями 1, 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). На данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.