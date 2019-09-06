р-н Бай-Тайгинский, , 13:31 — REGNUM Правоохранители в Туве задержали 50-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве родственницы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Преступление произошло днём 30 августа на берегу реки в Бай-Тайгинском районе. Как полагают следователи, женщина напала на 34-летнюю родственницу своего супруга из-за того, что та плохо присматривала за коровами. Подозреваемая задушила жертву, сбросила её тело в реку, после чего обратилась в полицию с заявлением об исчезновении родственницы.

Тело убитой было найдено через два дня.

«Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям подозреваемая дала признательные, соответствующие фактическим обстоятельствам, показания», — сообщили в СКР.

Женщина была задержана, расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Туве направлено в суд дело об убийстве женщины, которую заколола её родная сестра. Уголовное дело было возбуждено по статье за убийство, совершённое при превышении пределов необходимо обороны.

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