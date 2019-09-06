Красноярск, , 13:31 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту применения насилия к осуждённому. Как сообщили ИА REGNUM 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по краю, в Красноярске сотрудники ГУФСИН подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Как уточнили в следствии, мужчина отбывает наказание в виде принудительных работ за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса. Затем осуждённого на служебном автомобиле вернули к мету отбывания наказания. При этом его сопровождали четыре сотрудника ГУФСИН.

Во время движения не менее трёх сотрудников отдела розыска оперативного управления ведомства «применили к осуждённому физическое насилие». Мужчину били руками по лицу, рукам, грудной клетке.

Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года стало известно, что в Уфе вступил в законную силу приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, избившего до смерти осуждённого.

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