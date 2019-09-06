Красноярск, , 13:26 — REGNUM Обстановка в лесными пожарами в труднодоступных местах продолжает оставаться напряжённой. Судя по официальным данным ФБУ «Авиалесоохраны», на утро 6 сентября в России действовал 161 лесной пожар, где решениями региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были прекращены работы по активному тушению. Общая площадь этих очагов составляет 218 397 га.

Напомним, сутками ранее, 5 сентября 2019 года, в России действовало 123 лесных пожара-отказника, а их общая площадь составила 189 198 га. Таким образом, площадь пожаров-отказников в России увеличилась почти на 30 тыс га.

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Больше всего леса, который не будет потушен, горит сейчас в Красноярском крае (11 пожаров на площади 76 591 га). Далее следуют Забайкалье (39 пожаров на площади 20 453 га) и Якутия (106 пожаров на площади 16 415 га).

Напомним, распоряжением Минприроды РФ, региональным комиссиям по ЧС разрешается принимать решение об отказе тушить труднрдтспунные лесные очаги из соображений экономической нецелесообразности. Это, во многом, стало причиной того, что к концу июля 2019 года в Сибири и отдельных территориях Дальнего Востока горели более трёх миллионов гектаров леса, а дымовой шлейф от гари ощущался жителям и трёх федеральных округов.