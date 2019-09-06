Иваново, , 13:22 — REGNUM В Иванове 11-летний мальчик получил тяжёлые травмы, упав с крыши четырёхэтажного дома. Следственными органами возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 6 сентября.

По версии следствия, 3 сентября мальчик самостоятельно, через открытый люк, забрался на крышу дома, а затем упал оттуда. Его госпитализировали в ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» Иваново, состояние оценивается как тяжелое: у ребёнка закрытая черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, сочетанная травма.

Установлено, что обслуживанием дома занимается управляющая компания ООО «СП ЖКХ Жилищник» — ее сотрудники должны были обеспечить недоступность выходов на кровлю дома.