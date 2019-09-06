Уфа, , 13:28 — REGNUM Жительница Башкирии, при продаже квартиры, лишилась денег, поверив интернет-мошеннику. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МВД республики.

65-летняя женщина рассказала полицейским о том, что намереваясь продать свою квартиру в селе Татыр-Узяк, она разместила объявление на сайте «Авито».

Вскоре ей позвонил мужчина, который согласился купить недвижимость. Злоумышленник сказал, что поскольку ему очень понравилась планировка и расположение квартиры, он готов внести за нее предоплату. То, что звонивший не видел квартиры лично, никак не насторожило пенсионерку.

Хозяйка назвала номер банковской карты для зачисления предоплаты. После этого, злоумышленник попросил ее пройти к ближайшему банкомату и совершить несколько операций.

После выполнения всех указаний, со счета потерпевшей исчезли порядка 20 тыс рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

Сейчас полиция устанавливает личность злоумышленника.