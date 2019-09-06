р-н Варгашинский, , 13:22 — REGNUM В Курганской области на 306-м километре федеральной трассы «Иртыш» при столкновении автомобиля с грузовиком травмы получили граждане Киргизии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось в Варгашинском районе 6 сентября 2019 года. При столкновении грузовика Volvo с прицепом, идущего из Казахстана, и автомобиля Honda Odyssey пострадали граждане Киргизии — 45-летняя женщина и её 17-летний сын.

По предварительным данным виновником столкновения стал 39-летний водитель автомобиля, который не выдержал безопасную дистанцию и не справился с управлением.

Пострадавшая госпитализирована в областную больницу Кургана, подростку оказана амбулаторная помощь.