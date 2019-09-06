Махачкала, , 13:06 — REGNUM Авиационная 500-килограммовая бомба обнаружена в дагестанском селе Доргели в Карабудахкентском районе. Опасная находка заставила провести эвакуацию населения. Об этом сообщили 6 сентября в оперативном штабе по республике.

По данным источника в силовых структурах, район, где обнаружена бомба, оцеплен. Во избежание неконтролируемого взрыва снаряда решено не транспортировать его, а взорвать на месте обнаружения.

По предварительным данным, бомба могла остаться со времен военных действий против банд террористов, вторгшихся в Дагестан в 1999 году.

Читайте также: В Чечне обнаружены 250-килограммовая авиабомба и снаряд

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 5 сентября, в Чечне были обнаружены 250-килограммовая авиабомба и реактивный снаряд залпового огня. Опасные находки нашли жители Грозненского и Ачхой-Мартановского районов. Снаряды пролежали в земле более 20 лет. Их уничтожили на месте саперы.