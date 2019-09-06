Алзамай, , 13:02 — REGNUM Нижнеудинский районный суд Иркутской области вынес обвинительные приговоры в отношении 16 жителей города Алзамай, которые вместе с десятком других горожан в течение 2016 года осуществили 28 незаконных рубок деревьев пород сосна, осина, лиственница.

«Общий объем незаконной рубки древесины составил 800 кубических метров, а ущерб, нанесённый лесному фонду РФ, превысил пять миллионов рублей», — отмечается на официальном сайте иркутской областной прокуратуры.

Напомним, из всех 22 городов Иркутской области Алзамай самый малень­кий. Там проживает около семи тысяч человек. Он находится между горо­дами Тайшет и Нижнеудинск, в 598 километрах к северо-западу от Иркутска. Основное занятие алзамайцев — работа на железной дороге, в лесозаготовительном и торговом секторах.

В одном из самых скандальных уголовных дел, связанных с лесными незаконными вырубками в заказнике «Туколонь», фигурирует теперь уже бывший министр лесного комплекса Приангарья Серей Шеверда.

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