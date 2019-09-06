Липецк, , 13:01 — REGNUM Учебные полёты, которые в небе над Липецкой областью выполняли боевые многоцелевые самолёта Су-34, едва не закончились трагедией. По данным источника РЕН ТВ, истребители дважды столкнулись во время манёвров.

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Предположительно, пилоты боевых машин потеряли визуальный контакт и допустили опасное сближение. В результате первый истребитель ударил концом крыла кабину второго, а при попытке совершить манёвр самолеты столкнулись ещё раз.

Уточняется, что в двигатель одного из них попали обломки. Несмотря на это, пилоты успешно посадили оба бомбардировщика. Никто не пострадал, а вот сами самолёты получили повреждения — они имеют на кабине, двигателе и фюзеляже одного Су-34, у второго оторвана законцовка крыла.

По данным источника телеканала, бомбардировщики принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

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Отметим, что в Минобороны пока никак не прокомментировали эту информацию. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

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