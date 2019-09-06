Белгород, , 12:46 — REGNUM Прицеп с подозрительным содержимым обнаружили в посёлке Новосадовый под Белгородом полицейские. Сотрудники ДПС остановили автомобиль в профилактических целях, однако содержимое прицепа вызвали сомнения у полицейских. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что в прицепе перевозили марихуану весом более 51 кг, сообщили 6 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля ВАЗ — 21 093 заявили, что везут в прицепе траву для кроликов. Однако после экспертизы пояснили, что планировали использовать наркосодержащее растение для собственного потребления. В отношении мужчин возбудили административное дело за отказ от медицинского освидетельствования и уголовное дело за незаконное хранение и перевозку наркотических растений в крупном размере. Они могут лишиться свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время один мужчина отбывает административный арест, второй находится под подпиской о невыезде.