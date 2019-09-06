Ярославль, , 12:34 — REGNUM Инспекция административно-технического надзора Ярославской области завершила проверку по факту происшествия в июле этого года на колесе обозрения «Золотое кольцо» в областном центре. Об этом сообщили в правительстве региона.

Колесо обозрения в Ярославле Yarregion.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17 июля из-за аварии колесо остановилось, пассажиров пришлось эвакуировать.

«В связи с возникновением аварийной ситуации 17 июля на аттракционе «колесо обозрения» в городе Ярославле, инспекцией было возбуждено административное дело и проведено административное расследование. Установлены факты нарушения обязательных требований безопасности при эксплуатации аттракционов, установленных техническими регламентами. В отношении должностных лиц, а также в отношении юридического лица, являющихся эксплуатантом аттракциона, вынесены постановления об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа на общую сумму 330 тысяч рублей, — сообщил начальник инспекции административно-технического надзора Ярославской области Сергей Кайгородов.

В компании «Триколор К», которая владеет аттракционом, не согласны с выводами инспекторов. Там обжаловали постановление о привлечении компании к административной ответственности. Иск фирмы рассмотрит арбитражный суд.

«ООО «Триколор К» поданы жалобы на постановления административно-технической инспекции ЯО относительно инцидента произошедшего 17 июля 2019 года, по административному производству возбужденному на основании публикации в прессе поста в социальной сети некого «очевидца», который не находился в тот момент на аттракционе и исказил суть произошедших событий. Пока же инспекция вынесла свои решения. ООО «Триколор К», считая их предвзятыми и несправедливыми, воспользовалось своим законным правом и подало соответствующие жалобы в судебные органы. Отметим, что в 2018 году инспекция административно-технического надзора ЯО не посчитала нужным принять участие в контрольных испытаниях аттракциона при его сертификации в мае 2018 года соответствующими органами, но уже в июне этого же года её сотрудники провели первый рейд на аттракционе. Вердикт этой проверки опубликован на страничках инспекции в социальных сетях. И он гласит о полном соответствии и отсутствии каких-либо замечаний. В 2018 году таких рейдов-проверок было четыре, а 2019-м — два (причём последний в мае). Ни одного замечания», — сообщил директор ООО «Триколор К» Владимир Коллар.

В компании обращают внимание на то, что решение о штрафе не вступило в законную силу. Сейчас колесо обозрения продолжает работать.

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