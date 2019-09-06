Красноярск, , 12:32 — REGNUM В Красноярском крае найден живым четырёхлетний мальчик, который вечером 5 сентября ушёл со двора дома в посёлке Березовка Ирбейского района. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по региону.

Ребёнка, бродившего по лесу, осмотрели медики. Принято решение о его помещении под наблюдение врачей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мальчик вечером 5 сентября играл со своим младшим братом в ограде частного дома. Отец ушёл за грибами, а мать зашла в дом и отвлеклась на младших детей. Выйдя на улицу спустя полчаса, женщина не обнаружила четырёхлетнего сына. Ребёнка искали более 250 человек. В ходе поисков примерно в 1,5 км от дома обнаружили следы обуви. Поиски завершились благополучно, ребёнка нашли живым.

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