Иркутск, , 12:26 — REGNUM Обстановка с лесными пожарами в Иркутской области за последние сутки не улучшилась. По данным официального сайта регионального правительства, на утро 6 сентября, в регионе действовало четыре лесных пожара на площади 2623 га.

«Площадь активного горения составляет 132 га. Два возгорания находятся в Катангском районе, два — в Бодайбинском», — отмечается в официальном сообщении иркутском властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 5 сентября в Приангарье действовало три пожара общей площадью 2415 га. Одно новое возгорание площадью 10 га было обнаружено в Киренском районе.

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