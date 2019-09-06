Орел, , 12:18 — REGNUM Двое подростков в Орле расправились с 62-летней женщиной. Тело убитой было найдено 4 сентября, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба Следственного управления следственного комитета.

Тело 62-летней женщины с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире в Советском районе Орла. СКР возбудил и расследует уголовное дело по статье об убийстве. По «горячим» следам были задержаны подозреваемые — двое 17-летних учащихся техникума, один из них приходится родственником убитой женщины.

Прокуратура организовала проверку исполнения органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства при работе с подростками, которые стали подозреваемыми в убийстве. Известно, что оба подозреваемых состояли на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по Орлу и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальном управлении по Советскому району администрации Орла.