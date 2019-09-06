Ниамей, , 12:16 — REGNUM По меньшей мере 42 человека погибли в результате продолжающегося наводнения на востоке Нигера, передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, сильный дождь начался в июне, но только на прошлой неделе уровень воды в бассейне реки Нигер достиг критического уровня.

Министр по гуманитарным операциям Нигера сообщил, что уровень воды повышается почти на 10 см каждый день.

Чиновники говорят, что в результате наводнения было разрушено не менее 5000 домов, в результате чего более 65 000 человек оказались в бедственном положении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что в зоне затопления существует риск вспышки холеры.

По словам журналистов ВВС, экстремальная погода — обычное явление в Нигере. В прошлом году засуха, сопровождаемая сильным наводнением, привела к нехватке продовольствия. Кризис был усугублен десятилетием активности исламистской группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).