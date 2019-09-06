Симферополь, , 12:12 — REGNUM Сильный шторм разрушил декорации, установленные на крымском побережье для съёмок четвёртой части фильма «Гардемарины». Об этом 6 сентября сообщили в официальной группе фильма в «ВКонтакте».

"Ночью был сильный шторм, и декорацию разнесло по берегу. Пришлось вылавливать и заново строить», — отметили создатели проекта.

Однако, по их словам, невзирая на погоду, съёмки продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября во время шторма возле мыса Меганом под Судаком затонул прогулочный катер. На борту находились 14 человек, спасатели продолжают поиски одного пассажира.

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