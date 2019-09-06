Иркутск, , 12:10 — REGNUM Скандальное уголовное дело о сплошной вырубке леса иркутском заказнике «Туколонь» находится в завершающей стадии. О судебном решении продлить заключение под стражей для главного его фигуранта — экс-министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды сообщает «Ирсити».

Известно, что до 10 декабря 2019 года бывший чиновник, которого подозревают в том, что он доподлинно знал о незаконности сплошной рубки, но ничего не предпринял, должен ознакомиться с десятками из 52 томов уголовного дела, возбужденного против него.

По мнению следователя, арест Шеверды был необходим потому, что он может оказать давление на свидетелей или скрыться. Однако сам экс-глава лесного министерства уверял, что дома процесс ознакомления с уголовным делом шёл бы быстрее, тем более там его ждут жена и дети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 6 июня 2019 года Сергей Шеверда был задержан в аэропорту «Шереметьево». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»). Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко назвал обоснованным его арест.

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