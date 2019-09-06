Улан-Удэ, , 11:45 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители ищут водителя, повредившего мемориал участникам Великой Отечественной войны, погибшим от ран в госпиталях. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление личности и розыск водителя, совершившего ДТП», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительной версии в аварию попали два автомобиля. В результате было повреждено ограждение мемориала с двух сторон, пять заграждений для заезда транспорта в виде железных столбиков, а также сломана чугунная скамья.

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