Анкара, , 11:40 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции погибли двое нелегальных мигрантов, также десятки людей пострадали, об этом 6 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на востоке страны в провинции Агри, автобус с нелегальными мигрантами на борту перевернулся, что привело к гибели двух человек, а также ранению еще 30.

Предварительное расследование выявило, что причиной аварии стал человеческий фактор — водитель не справился с управлением и транспортное средство упало в кювет. Пострадавшие находятся на лечении.

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