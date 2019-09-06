Львов, Украина, 6 сентября 2019, 11:43 — REGNUM В Сокальском районе Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили 6 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
В результате столкновения автомобиля Volvo под управлением 30-летнего жителя Ивано-Франковской области и микроавтобуса Peugeot под управлением жителя Волынской области пострадали шесть человек.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате погиб гражданин Германии, который был за рулём микроавтобуса, пострадали 13 человек, из которых 11 — дети.
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