Львов, Украина, , 11:43 — REGNUM В Сокальском районе Львовской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщили 6 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

В результате столкновения автомобиля Volvo под управлением 30-летнего жителя Ивано-Франковской области и микроавтобуса Peugeot под управлением жителя Волынской области пострадали шесть человек.

«Телесные повреждения получили водитель, и пять пассажиров микроавтобуса — все совершеннолетние жители Волынской области», — сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус. В результате погиб гражданин Германии, который был за рулём микроавтобуса, пострадали 13 человек, из которых 11 — дети.

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