Владимир, , 11:34 — REGNUM Во Владимире 33-летнего местного жителя приговорили к восьми годам лишения свободы за покушение на сбыт психотропного вещества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В феврале мужчина соорудил в своём автомобиле специальный тайник для перевозки запрещённых веществ. В марте в этом тайнике он привёз из Москвы крупную партию смеси с амфетамином. 1,9 кг психотропного вещества он довёз до Владимира, чтобы затем перевезти в Саратов. В пути его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт психотропных веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обвиняемый признал вину и активно помогал следствию, но, учитывая общественную опасность совершённого им преступления, суд приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.