Сочи, Краснодарский край, , 11:34 — REGNUM Почти месячная норма осадков — 60 мм — обрушилась на Сочи Краснодарского края в ночь на 6 сентября, сообщает ИА REGNUM. Непогода вызвала сход селей, в результате оказались перекрыты дороги. Несколько десятков домов осталось без газа.

Так, сель объемом около тысячи кубометров сошёл на дорогу в районе села Калиновое Озеро Хостинского района — сейчас на месте ведутся работы по расчистке полотна. Пока движение ограничено, машины пустили в обход по резервной грунтовой дороге. Ещё один сель сошёл в районе Новороссийского шоссе.

«Из-за этого перекрыта дорога и отключен газ в 30 домах. Техника здесь также работает. Специалисты «Горгаза» восстановят подачу газа», — цитирует «Комсомольская правда» — Кубань» представителя пресс-службы администрации Сочи.

Уровень воды в реках остался на безопасном уровне, случаев подтопления жилья также нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне власти Сочи сообщили о штормовом предупреждении на 6−7 сентября.