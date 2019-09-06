Новочеркасск, Ростовская область, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области при невыясненных обстоятельствах погиб 15-летний подросток. Трагедия произошла в микрорайоне Ключевом города Новочеркасска.

По предварительным данным, причиной смерти стало огнестрельное ранение. Портал «Ёрш» со ссылкой на представителя регионального управления СКР сообщает, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, что наряду с этим делом донские следователи выясняют обстоятельства, которые привели к гибели пятилетней девочки. Отец взял ребёнка с собой на сбор металлолома на территории бывшего колхоза в Песчанокопском районе. На девочку упала бетонная плита.

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