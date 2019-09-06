Красноярск, , 11:31 — REGNUM Сотрудники полиции и волонтеры нашли живым четырехлетнего ребенка, который ранее пропал в Ирбейском районе Красноярского края, об этом сообщается 6 сентября Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«Пропавший в Красноярском крае 4-летний Илья найден, жив», — говорится в сообщении Национального центра.

Также в сообщении отмечается, что пропавший мальчик был найден совместно сотрудниками полиции и волонтерами Национального центра помощи из отряда «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Отметим, как ранее сообщило региональное управление СК РФ, утром 6 сентября четырехлетний мальчик открыл калитку и ушел со двора дома, когда его мать отвлеклась. В его поисках было задействовано более 250 человек.