Аддис-Абеба, , 11:36 — REGNUM Два сотрудника гуманитарной организации Action Against Hunger («Действие против голода») были убиты неизвестными. Об этом передает 6 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление Action Against Hunger и ООН.

Нападение произошло 5 сентября в регионе Гамбелла на западе Эфиопии, на границе с Южным Суданом.

«Члены команды возвращались из нашего круглосуточного «Центра стабилизации детского питания» в лагере беженцев Нгуениил, когда они попали в вооруженную засаду, — говорится в заявлении Action Against Hunger. — Двое сотрудников были убиты на месте происшествия. Action Against Hunger приостановила свою работу в Гамбелле, но продолжает оказывать необходимую помощь».

По данным агентства ООН по делам беженцев UNHCR, в лагере Нгуениил находится более 74 000 беженцев из Южного Судана.