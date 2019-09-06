Аддис-Абеба, 6 сентября 2019, 11:36 — REGNUM Два сотрудника гуманитарной организации Action Against Hunger («Действие против голода») были убиты неизвестными. Об этом передает 6 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление Action Against Hunger и ООН.
Нападение произошло 5 сентября в регионе Гамбелла на западе Эфиопии, на границе с Южным Суданом.
«Члены команды возвращались из нашего круглосуточного «Центра стабилизации детского питания» в лагере беженцев Нгуениил, когда они попали в вооруженную засаду, — говорится в заявлении Action Against Hunger. — Двое сотрудников были убиты на месте происшествия. Action Against Hunger приостановила свою работу в Гамбелле, но продолжает оказывать необходимую помощь».
По данным агентства ООН по делам беженцев UNHCR, в лагере Нгуениил находится более 74 000 беженцев из Южного Судана.