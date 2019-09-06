Уфа, , 11:23 — REGNUM Полицейского, который отказался предоставить сведения о своих доходах за 2018 год, уволили из органов МВД. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Прокуратурой Уфы была проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства в городском УМВД РФ.

Сотрудниками надзорного органа было установлено, что полицейский полка патрульно-постовой службы отказался предоставить необходимую информацию о своих доходах, имуществе и расходах за 2018 год.

По данному факту прокуратура вынесла представление об устранении данного нарушения.

В результате полицейский был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.