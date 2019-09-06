Хмельницкий, Украина, , 11:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в Хмельницкой области группу лиц, подозреваемых в изготовлении и продаже наркотиков, сообщили 5 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.

«В ходе обысков полицейские изъяли около 7 кг марихуаны, более 100 кустов конопли, 1,5 кг прекурсоров, амфетамин, экстази, соли, а также устройства для изготовления наркотиков, оружие и боеприпасы», — сказано в сообщении.

Общая стоимость изъятых наркотиков составляет около 2 млн гривен или примерно $79 тыс.

В полиции отметили, что злоумышленники активно использовали интернет-мессенджер, а оплату получали на электронный кошелёк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве были задержаны три женщины, подозреваемые в торговле наркотиками через бесконтактную сеть.

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