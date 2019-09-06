Волгоград, , 11:08 — REGNUM Несовершеннолетнего жителя Волгограда привлекли к расфасовке синтетических наркотиков. 13-летнему подростку пообещали заплатить за помощь. За эту подработку теперь мальчика могут направить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, а организатору грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили 6 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в преступную деятельность вовлёк подростка 46-летний ранее судимый житель Волгограда. Он входил в состав организованной группы, которая в феврале 2018 года распространяла наркотики через интернет на территории областного центра. Мужчина получал оптовые партии запрещённых веществ, расфасовывал их, делал тайники-закладки. В апреле 2018 года он пообещал материальное вознаграждение за помощь в фасовке наркотиков подростку. Банду задержали в мае 2018 года. Восемь участников группы ждут решения Краснооктябрьского районного суда Волгограда, дело подстрекателя рассмотрит Ворошиловский районный суд областного центра. Материалы в отношении несовершеннолетнего направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Из незаконного оборота полицейские изъяли более 200 свёртков с синтетическими наркотиками общей массой свыше 4,6 кг.