Воронеж, , 11:02 — REGNUM Бывший оперуполномоченный УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области признан судом виновным в покушении на мошенничество, суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области 6 сентября.

Как установлено в суде, 36-летний теперь уже бывший сотрудник полиции, занимая пост оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Воронежской области, пытался получить 4 млн рублей от представителя коммерческой компании, обещая за это не проводить проверки фирмы. Задержан полицейский был сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области. На предварительном следствии бывший полицейский признал вину в полном объёме.

Суд признал экс-сотрудника полиции виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, о задержании оперуполномоченного стало известно в марте 2019 года. А в июне был задержан заместитель руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Воронежской области по подозрению о покушении на мошенничество на 9 млн рублей.