Чебоксары, , 11:02 — REGNUM В Чувашии теплая погода продержится до середины сентября, температура будет достигать 25 градусов тепла. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

7 сентября в Чувашии ожидается теплая погода без осадков, а уже 8 сентября в республику станет поступать холодный воздух с севера и может принести короткие дожди. При этом в целом 7−8 сентября сохранится +18…+23 градуса тепла.

В начале следующей недели центр блокирующего антициклона будет медленно смещаться на юго-восток, поэтому будет безоблачно. Во второй половине недели Чувашия останется под защитой антициклона, и бабье лето продолжится. Лишь немного усилится юго-западный ветер, благодаря которому температура повысится до +20…+25. Заметно теплее станет и в ночные часы, заморозков не ожидается.

По уточненным прогнозам, в сентябре осадков может выпасть значительно меньше обычного, а средняя температура воздуха будет выше климатической нормы.